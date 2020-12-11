В США число умерших от коронавируса превысило потери во Второй мировой войне

В США число жертв коронавируса превысило число погибших во время Второй мировой войны. Такие данные приводит NBC News.

Отмечается, что в полдень 10 декабря было зарегистрировано больше 292 098 смертей. Тем временем во Второй мировой войне на поле боя погибли 291 557 человек. Еще 113 842 американца скончались во время войны не в бою.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в США коронавирус выявлен у 15,6 млн человек, из которых 5,9 млн выздоровели. Штаты остаются первой в мире страной по числу случаев коронавируса.

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