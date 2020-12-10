Путин: инструмент гуманизации в виде амнистии не должен быть забыт
Елизавета Мележенкова
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, однако его введение необходимо сначала тщательно обдумать.
Президент подчеркнул, что нужно выяснить, как сами граждане, в том числе и потерпевшие, отнесутся к выходу на свободу совершивших когда-то преступления людей.
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