Путин: инструмент гуманизации в виде амнистии не должен быть забыт

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, однако его введение необходимо сначала тщательно обдумать.

Президент подчеркнул, что нужно выяснить, как сами граждане, в том числе и потерпевшие, отнесутся к выходу на свободу совершивших когда-то преступления людей.

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