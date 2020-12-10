В Москве выявили еще 6 730 случаев COVID-19
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве за сутки выявили 6 730 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
За прошедший день также были госпитализированы 1 663 инфицированных пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 493 человека.
Всего в столице инфекция была зафиксирована у 671 948 человек, выздоровели 512 969, скончались 9 645.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Московские врачи вылечили еще 5820 пациентов от коронавируса
— Врач рассказал, кто должен первым вакцинироваться от коронавируса