Песков оценил российскую вакцину от COVID-19 на фоне отказа Турции ее закупать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная вакцина от коронавируса доказала свою надежность и эффективность, передает РИА «Новости».
«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина», — отметил представитель Кремля.
Он выразил уверенность, что российский препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее Турция заявила, что не будет покупать российскую вакцину, потому что якобы она не отвечает необходимой лабораторной практике.
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