Под Оренбургом загорелась нефтяная скважина

В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 в 5 км от села Таллы Грачевского района.

«По предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЯНАО произошел пожар на магистральном нефтепроводе

— На месторождении нефти в Юрге произошел пожар

— В Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью