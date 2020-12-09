Под Оренбургом загорелась нефтяная скважина
Антон Демидов
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В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 в 5 км от села Таллы Грачевского района.
«По предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.
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