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В Совфеде объяснили, почему Россия объявила в розыск Зеленского

Сенатор Карасин: Россия объявила в розыск Зеленского из-за Донбасса

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МВД РФ

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва объявила в розыск украинского президента Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе. Его слова приводит «Лента.ру».

«Все это взывает к тому, что нужен какой-то адекватный международно-правовой ответ человеку, который возглавляет эту хунту людей, которые держат весь мир в напряжении...» — сказал Карасин.

В субботу, 4 мая, стало известно, что министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье уголовного кодекса РФ. Уточняется, что он разыскивается по статье УК, но не называется, по какой именно. Также в карточке указан адрес рождения Зеленского — Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом также стало известно 4 мая.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.

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