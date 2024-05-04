МВД РФ объявило Зеленского в розыск

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье УК. Об это сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу розыска МВД РФ.

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте.

При этом статья, по которой глава украинского государства разыскивается, не разглашается.

Также в базе указывается место рождения разыскиваемого — Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Накануне МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива.

До этого Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиву.

3 мая Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.