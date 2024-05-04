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Рабочий вспыхнул во время дорожных работ в Ярославле и попал в реанимацию

В Ярославле рабочий вспыхнул во время проведения дорожных работ

В Ярославле во время проведения дорожных работ вспыхнул рабочий, мужчина попал в реанимацию. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Жесть Ярославль».

По информации группы, инцидент произошел на улице Калинина, когда рабочие наносили разметку. На кадрах с видеорегистратора видно, как из автомобиля идет дым, а затем одного из рабочих обдает потоком огня, от чего он загорается.

По словам очевидцев произошедшего, мужчину увезли на машине скорой помощи, передает «Жесть Ярославль». На связь с 76.RU вышла родственница пострадавшего, которая рассказала, что рабочего доставили в реанимацию Соловьевской больницы.

По информации издания, данных об инциденте в полицию и Следственный комитет на данный момент не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве.

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