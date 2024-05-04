В Токмаке завершили спасательные работы на месте удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в городе Токмаке завершены аварийно-спасательные работы на месте удара по многоквартирному дому.

«В Токмаке завершены аварийно-спасательные работы», — написал губернатор.

По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь. Четыре человека, чьи квартиры полностью разрушены, были эвакуированы.

3 мая Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Согласно последним данным, число пострадавших при инциденте возросло до пяти.

Позже появилась информация, что ВСУ ударили по городу управляемым активно-реактивным снарядом M982 Excalibur. Согласно информации оперативных служб, снаряд американского производства обладает GPS-наведением и увеличенной дальностью.

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