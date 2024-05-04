Ученые объяснили, почему кошки всегда приземляются на лапы

Американские физики из Университета штата Северной Каролины объяснили, как кошкам всегда удается приземляться на четыре лапы, даже если они начали падать спиной к земле. Об этом сообщает портал Live Science.

Как рассказал изданию ученый Грег Бург, кошки озадачили исследователей своей способностью сохранять угловой момент в полете. Питомцы делают это следующим образом: падая, они скручивают верхнюю половину тела в одну сторону, а нижнюю — в противоположную. Это позволяет животному почти мгновенно развернуться к земле.

Кроме того, кошки владеют теми же приемами, что и спортсмены в фигурном катании. Они вытягивают передние лапы и поджимаю задние, придавая низу тела меньший момент инерции и меньшее сопротивление изменениям вращательного движения. Затем питомец делает обратное, подбирая передние лапы и вытягивания задние, а также помогает себе хвостом. Эффект аналогичен вращению фигуриста: широко расставленные руки увеличивают момент инерции, а прижатие рук к телу уменьшает его.

По словам ученых, такие трюки возможны благодаря очень гибкой поясничной области у кошек. Тонкие позвонки кошачьих позволяют им сгибаться лучше, чем у большинства других четвероногих позвоночных.

Специалисты предупредили, что владельцам кошек не стоит специально пытаться ронять своих любимцев, чтобы проверить их реакцию на переворот. При падении с высоты до полуметра животное может не успеть сгруппироваться.

Исследователи считают, что способность кошек относительно безопасно падать со значительной высоты связана с их образом жизни в дикой природе, где эти хищники часто забираются на высокие деревья. Этот инстинкт заложен в них с рождения.

Ученые добавили, что схожей техникой безопасных падений владеют крысы и кролики. Например, кролики умеют уклоняться от пикирующего на них ястреба высоким прыжком вверх, заставляя птицу пролететь под собой. После выпрыгивания грызун приземляется на лапы.

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