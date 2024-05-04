Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянске арестовали подозреваемого в терроризме подростка

Суд Брянска заключил под стражу подростка, обвиняемого в терроризме

close
100%
Shutterstock

Суд Брянска заключил под стражу подростка, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба судов Брянской области.

Юноша пробудет за решеткой до 1 июля 2024 года. Такая мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Постановление суда пока не вступило в силу.

До этого подросток-пранкер из Дагестана предложил сверстнику устроить теракт.

«Сотрудниками полиции Кумторкалинского района совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан установлено, что неизвестный предлагал 15-летнему местному жителю за деньги свершить «правосудие» в местах массового скопления людей», — сообщили в МВД.

По данным следствия, пранкер предлагал взорвать село Коркмаскала за 500 тысяч рублей. Молодой человек утверждает, что таким образом через шутку хотел разыграть своих друзей — но выбрал неправильные слова для того, чтобы убедить 15-летнего подростка ему помочь.

Ранее в Волжском обвиняемых в подготовке теракта подростков заключили под стражу на 2 месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами