В Брянске арестовали подозреваемого в терроризме подростка

Суд Брянска заключил под стражу подростка, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба судов Брянской области.

Юноша пробудет за решеткой до 1 июля 2024 года. Такая мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Постановление суда пока не вступило в силу.

До этого подросток-пранкер из Дагестана предложил сверстнику устроить теракт.

«Сотрудниками полиции Кумторкалинского района совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан установлено, что неизвестный предлагал 15-летнему местному жителю за деньги свершить «правосудие» в местах массового скопления людей», — сообщили в МВД.

По данным следствия, пранкер предлагал взорвать село Коркмаскала за 500 тысяч рублей. Молодой человек утверждает, что таким образом через шутку хотел разыграть своих друзей — но выбрал неправильные слова для того, чтобы убедить 15-летнего подростка ему помочь.

Ранее в Волжском обвиняемых в подготовке теракта подростков заключили под стражу на 2 месяца.