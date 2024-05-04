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Автомобили утонули в нечистотах после повреждения канализации в Санкт-Петербурге

В Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями

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«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Коммунальная авария произошла на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Вода из поврежденной канализации затопила парковки с автомобилями.

«Вода бьет из-под земли, затопляя парковки. Нечистоты прорвались в районе ЖК «Фламинго» и «Пифагор». Содержимое канализаций смешивается с водой и медленно захватывает двор. Водоканал сообщил, что магистраль повредили рабочие частной фирмы во время земляных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария локализована. Коммунальные службы продолжают устранять аварию.

До этого автомобиль каршеринга улетел в котлован во время погони в Московском районе Санкт-Петербурга. В автомобиле помимо водителя находились еще двое мужчин. Все они — граждане Узбекистана. Во время аварии они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Автомобиль каршеринга — седан Volkswagen Polo. Кузов машины полностью деформирован. На места работают сотрудники ГИБДД и представители каршеринговой компании.

Ранее сообщалось, что грузовик завалился на припаркованные автомобили в Москве.

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