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В World Athletics объяснили, почему тотально забанили Россию

В World Athletics объяснили тотальный бан России страхом за целостность спорта

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РИА Новости

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу в интервью Le Monde заявил, что тотальный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации обусловлен вопросами безопасности и целостности спорта.

По его мнению, формат нейтральных атлетов на соревнованиях по легкой атлетике не оправдал себя.

«Мы приняли такое решение. Помните, что World Athletics ввела статус нейтрального спортсмена. Многие говорили, что это не сработает, но люди принимали этот статус. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что этот так называемый статус нейтрального атлета больше не гарантирует целостность спорта», — заявил Коу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дмитрий Губерниев пожелал выжить главе МОК Томасу Баху.

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