Синод РПЦ назначил глав ряда митрополий

Синод Русской православной церкви в ходе заседания 8 декабря назначил глав нескольких митрополий. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Так, главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Его место на екатеринбургской кафедре занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений, он освобожден от должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Новым наместником Донского монастыря назначен председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ назвали неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге

— В РПЦ верующим советуют не заниматься экзорцизмом самостоятельно

— Синод РПЦ почтил память умерших от коронавируса священников