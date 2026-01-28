Путин заявил, что Россия поможет в восстановлении Сирии

Представители строительного сектора России готовы принять участие в восстановлении Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, его слова приводит ТАСС.

«Очень многое нужно будет восстанавливать, наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера по восстановлению территориальной целостности Сирии. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее СМИ сообщили, что российские военные покидают аэродром Эль-Камышлы в Сирии.