СМИ заявили о намерении ЕС снизить зависимость от газа из США

Евросоюз рассматривает возможность получать газ из Катара, Канады и стран Северной Африки, чтобы снизить зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Bloomberg.

Еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дэн Йоргенсен отметил, что блок все больше обеспокоен своей зависимостью «более чем на половину своих поставок» от американского сжиженного природного газа. Он подчеркнул, что блок рассматривает возможность увеличить поставки из Канады, Катара и стран Северной Африки.

«Мы ведем переговоры со странами по всему миру, которые способны поставлять нам СПГ. Я определенно слышу о росте обеспокоенности, когда разговариваю с министрами энергетики и главами государств всей Европы», — заявил Йоргенсен.

По словам еврокомиссара, в ближайшие недели он встретится с потенциальными поставщиками газа.

Кроме того, министр энергетики Канады Тим Ходжсон заявил, что страна стремится диверсифицировать свои продажи газа, сократив поставки в США и увеличив экспорт СПГ в другие страны.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из РФ в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта 2026 года страны должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом Венгрия и Словакия с решением Совета не согласились и решили подать иски в суд.

Ранее Песков заявил, что Европа провоцирует себя на зависимость от США.