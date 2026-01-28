Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

На первый Международный форум по безопасности пригласили представителей 155 стран

Совбез РФ: на Международный форум по безопасности приглашены 155 стран
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

На первый Международный форум по безопасности приглашены представители 155 государств и 26 международных организаций. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Мероприятие пройдет в Московской области с 26 по 29 мая.

«Приглашения для участия в форуме направляются в 155 стран и 26 международных организаций», — уточнили в пресс-службе.

10 ноября секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в рамках встречи с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой заявил, что Россия планирует в 2026 году провести первый Международный форум по безопасности. По его словам, «это будет масштабное мероприятие».

В мае 2025 года Шойгу высказал мнение, что прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России.

В ходе пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что об этой теме уже даже не хочется говорить. По словам Шойгу, это настолько «заезженная пластинка, что слушать ее не очень приятно».

Ранее Лавров рассказал о третьем саммите Россия — Африка.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!