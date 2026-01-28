На первый Международный форум по безопасности пригласили представителей 155 стран

На первый Международный форум по безопасности приглашены представители 155 государств и 26 международных организаций. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Мероприятие пройдет в Московской области с 26 по 29 мая.

«Приглашения для участия в форуме направляются в 155 стран и 26 международных организаций», — уточнили в пресс-службе.

10 ноября секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в рамках встречи с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой заявил, что Россия планирует в 2026 году провести первый Международный форум по безопасности. По его словам, «это будет масштабное мероприятие».

В мае 2025 года Шойгу высказал мнение, что прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России.

В ходе пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что об этой теме уже даже не хочется говорить. По словам Шойгу, это настолько «заезженная пластинка, что слушать ее не очень приятно».

