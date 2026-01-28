Рубио оценил угрозу удара Ирана по войскам США в регионе

Соединенные Штаты Америки считают реальной угрозу удара Ирана по американским войска, находящимся в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенате, передает РИА Новости.

«В реальности все они (войска США — «Газета.Ru») находятся в пределах досягаемости тысяч иранских дронов и баллистических ракет большой и малой дальности, которые угрожают присутствию наших войск», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что сейчас на Ближнем Востоке находится от 30 до 40 тысяч военнослужащих США. По его словам, военные размещены на восьми–девяти военных базах.

Несколькими часами ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что дальность иранских ракет недостаточна для того, чтобы достать до США. Однако, как отметил заместитель министр, ее хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.