Переговоры о мире на Украине
Общество

Памятник Гагарину открыли в Южной Америке

Памятник космонавту Юрию Гагарину открыли в столице Парагвая
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыт в столице Парагвая Асунсьоне при поддержке посольства России. Об этом сообщило РИА Новости, приводя слова директора Русского дома в Буэнос-Айресе Дины Оюн.

«То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность», — сказала она.

Посол РФ в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца весь мир будет отмечать 65-летие первого полета человека в космос.

До этого сообщалось, что летом 2026 года в Анкаре появится памятник первому космонавту Юрию Гагарину, а в Москве — известному турецкому поэту Юнусу Эмре. Об этом сообщил министр правительства Москвы Сергей Черемин.

В июле глава МИД России Сергей Лавров на торжественном приеме в городе Вонсан сообщил, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом. А в КНДР возведут монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с ВС РФ освобождали Курскую область.

Ранее в NASA вспомнили о Юрии Гагарине.
 
