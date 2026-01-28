Такер Карлсон предупредил об угрозе распада США

Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о начале распада США. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни», — сказал журналист.

Карлсон добавил, что происходящие в Миннеаполисе антимигрантские рейды и протесты олицетворяют хаос. По его словам, это худшее развитие событий.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, пострадавший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент США раскритиковал администрацию Трампа за действия в Миннесоте.