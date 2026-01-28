Пострадавшие жители Херсонской области смогут пройти реабилитацию в Крыму

Часть жителей, которые пострадали в результате атаки украинской армии на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области, смогут пройти реабилитацию в Крыму. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что решение по реабилитации индивидуально принимают врачи по итогам основного лечения.

«Для тяжелых случаев приоритет остается за профильными федеральными центрами. Для части пострадавших реабилитация возможна на базе учреждений Крыма и других регионов, где есть необходимые специалисты», — отметил Сальдо.

Глава региона добавил, что профильные службы продолжают держать на контроле вопрос сопровождения семей, чтобы «люди не оставались один на один с бюрократией».

27 января Сальдо сообщил, что 12-летний мальчик, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах, переведен из реанимации в палату. Он отметил, что состояние ребенка улучшилось.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не удалось спасти 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло.