Сенатор рассказал, сколько длились боевые действия при операции США в Венесуэле

Сенатор Риш: боевые действия при операции США в Венесуэле длились менее 27 минут

Боевые действия в ходе вторжения Соединенных Штатов в Венесуэлу длились менее 27 минут. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) во время выступления в упомянутом комитете верхней палаты Конгресса, передает ТАСС.

Он уточнил, что в операции США задействовали порядка «200 военнослужащих, находившихся на территории страны пару часов».

«Боевые действия длились менее 27 минут», — сказал Риш.

28 января государственный секретарь США Марко Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам заявил, что операция в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро и его супруги могла сорваться, поскольку ее успех зависел от одновременного совпадения множества факторов в ограниченное время.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.