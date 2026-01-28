В России нашли безопасный способ добычи стратегического газа в Арктике

Разработка месторождений стратегического «кислого» газа, содержащего сероводород, в Арктике остается одной из самых сложных задач для газовой отрасли. В условиях низких температур и высокого давления в трубопроводах быстро образуются газовые гидраты — плотные ледяные пробки, способные за считаные часы полностью перекрыть поток топлива. Ученые Пермского Политеха совместно с международными коллегами предложили новое решение этой проблемы, создав ингибиторы на основе ранее не применявшегося класса соединений — поликватерниумов. По эффективности они вдвое превосходят традиционные реагенты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Кислый» газ считается стратегическим ресурсом современной энергетики. Он содержит значительные примеси сероводорода и требует сложной переработки, однако его запасы огромны — до трети мировых, в том числе в России, где более 80% добычи приходится на Арктику.

Сегодня для борьбы с гидратами применяют ингибиторы на основе поливинилкапролактама (PVCap). Они замедляют кристаллизацию, но эффективно работают только с «чистым» газом. Выход из ситуации предложили ученые ПНИПУ, синтезировав два новых ингибитора — PQ-7 и PQ-10 — на основе поликватерниумов. Эти полимеры хорошо взаимодействуют с водой и поверхностями и давно используются, например, в косметике. В нефтегазовой отрасли их применили впервые.

«PQ-7 состоит из сравнительно небольших молекул на основе полиакриламида с особыми функциональными группами, которые буквально «цепляются» за растущие кристаллы гидратов и не дают им объединяться. PQ-10 — это модифицированная целлюлоза с более крупной структурой, создающая в жидкости физический барьер для кристаллизации», — рассказал Дмитрий Мартюшев, доктор технических наук, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ.

Эффективность реагентов проверяли на лабораторной установке, имитирующей реальные условия газопровода: давление свыше 100 атмосфер и охлаждение до +1 °C. Без ингибиторов гидраты начинали образовываться примерно через четыре часа. Коммерческий PVCap увеличивал это время до 12 часов, тогда как PQ-7 — более чем до 24 часов. При этом новый реагент работал уже при концентрации 0,1%, что в пять раз экономичнее промышленного стандарта. Он также позволял системе безопасно охлаждаться почти до +2 °C, тогда как традиционные составы теряли эффективность уже при +7 °C. Дополнительным преимуществом стало низкое пенообразование.

Компьютерное моделирование подтвердило результаты экспериментов и показало механизм действия новых ингибиторов на молекулярном уровне: они прикрепляются к зарождающимся кристаллам льда и разрушают их структуру, не позволяя сформироваться пробке.

По словам исследователей, разработка представляет собой готовое технологическое решение, которое может значительно повысить надежность добычи и транспортировки газа в Арктике и на морском шельфе. Это особенно важно для энергетической безопасности России, где освоение «кислых» месторождений становится одним из ключевых направлений развития отрасли.

Ранее в России разработали бункеры для шахт, защищающие легкие работников.