Тренер раскрыл, сколько калорий можно сжечь при уборке снега

Уборку снега можно приравнять к полноценной кардио-тренировке, во время которой работать будут не только руки, но также пресс, ноги и спина. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан, отметив, что во время активности можно сжечь до 650 калорий.

«Уборка снега — это не просто бытовая рутина, а действительно маленькая тренировка, которая включает мышцы так, как иногда не включает даже тренажерный зал. И да, калории при этом тратятся вполне ощутимые. В среднем человек весом 70–85 кг расходует при легкой уборке, включающей подметание и работу с мелким рыхлым снегом, 250–350 ккал в час. Средняя по усилию работа с лопатой и перемещением снега отнимает 350–500 ккал в час. Тяжелая уборка мокрого снега в больших объемах может сжечь 500–650+ ккал в час. Для сравнения, это примерно как интенсивная ходьба в горку или тренировка на эллипсе. Ваша утренняя расчистка дорожки — полноценное кардио. При уборке снега работают ноги через приседания и шаги вперед, кор обеспечивает стабилизацию корпуса, спина выполняет тяговые движения, а плечи и руки делают подъемы, махи и толчки. То есть весь организм включается, а не только руки, как многим кажется», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что для эффективной нагрузки нужно работать в умеренном темпе и делать регулярные перерывы.

«Чтобы превратить уборку снега в безопасную и эффективную тренировку, делите работу на 10–15-минутные циклы. Так вы избежите перегрузки поясницы и перегрева в зимней одежде. Не наклоняйтесь на прямых ногах — лучше присесть, так нагрузка уйдет в ноги, а не в поясницу. Работайте обеими руками, меняя сторону, чтобы не перегружать одну линию тела. Темп должен быть умеренным. Не нужно рубить лед как на соревнованиях. Монотонный ритмичный темп полезнее и безопаснее. Делайте перерывы каждые 15–20 минут. Глоток воды зимой тоже нужен — организм теряет влагу при дыхании холодным воздухом. Помните, что снег — это не тренажер. Если есть боли в спине, проблемы с давлением или сердцем, не геройствуйте. Лопата может дать нагрузку выше, чем вы думаете. По времени уборка снега работает следующим образом: 20–30 минут дают легкое аэробное занятие, 40–60 минут — это полноценная тренировка средней интенсивности, а 60+ минут, особенно если снег тяжелый, создают высокоинтенсивную нагрузку. Если на участке много снега, лучше чистить его в два подхода: утром и вечером. Так нагрузка распределяется мягко», — добавил он.

