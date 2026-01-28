Названы самые угоняемые автомобили в России

Размер шрифта
«Согласие»: Lada Niva стала самым угоняемым автомобилем в России в 2025 году
По данным страховых случаев за три квартала 2025 года, Lada Niva стала самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила страховая компания «Согласие».

По данным компании, на Lada Niva пришлось 55% всех угонов. Второе и третье место по числу инцидентов заняли марки JAC и Nissan.

По мнению экспертов, эти модели привлекают злоумышленников из-за спроса на их запчасти и относительной уязвимости штатных систем безопасности. В частности, для угона часто используют сканеры для копирования сигналов ключей или «удочки» для усиления радиосигнала.

В декабре прошлого года данные аналитиков «Страхового дома ВСК» показали, что в 2025 году число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации специалистов, 35% инцидентов произошли в Москве, а в Санкт-Петербурге было совершено 23% угонов. Кроме того, по 5% пришлось на Дагестан, Татарстан, Рязань, а также Амурскую и Воронежскую области.

Ранее житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали.
 
