Иран перестал обмениваться дипломатическими сообщениями с США через третью страну

Axios: Иран прекратил обмен дипломатическими сообщениями с США через Оман
Иран прекратил обмениваться дипломатическими сообщениями с США через Оман. Об этом сообщает Axios.

«В настоящее время не ведутся серьезные переговоры», — отмечает портал.

По информации Axios, Тегеран не планирует заключать сделку с Вашингтоном.

28 января президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку по отказу от ядерного оружия, поскольку, по мнению главы Белого дома, время для Ирана «на исходе».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

В свою очередь Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране высказались о готовности к войне в случае переговоров с США.
 
