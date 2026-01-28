Аэропорты Москвы 28 января обслужили пойти 800 рейсов

Аэропорты столичного региона работают штатно в условиях продолжающегося аномального снегопада и с начала суток обслужили 779 рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«779 рейсов на прилет и вылет в период обслужили суммарно аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно.
28 января сообщалось, что около 300 пассажиров рейса Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air вынуждены находиться в самолете в аэропорту Внуково из-за сильного снегопада. Пассажиры уже несколько часов находятся в салоне, экипаж готов к вылету, однако взлет невозможен из-за сложных погодных условий.
Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин рассказывал, что при задержке рейса пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, но только в том случае, если вина перевозчика будет доказана.
Ранее прокуратура начала проверку после задержки в Шереметьево.