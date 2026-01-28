Размер шрифта
Макрон заявил о разработке новых санкций против России

Макрон: Европа работает над новыми санкциями против России
Philippe Magoni/Reuters

Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию и «на европейском уровне» работает над новыми санкциями против Москвы. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Франции Эммануэль Макрон, продублировав свой пост на украинском языке.

«Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности теневого флота», — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Франция направит на Украину генераторы, чтобы «помочь населению пережить зиму». Он также подчеркнул, что Франция намерена поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Украина может рассчитывать на Францию в рамках «коалиции желающих». Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы», — написал Макрон.

Он также добавил, что Франция изучила ход переговоров, которые прошли в Абу-Даби, и «пришла к выводу», что европейцы «должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые сторонами вопросы».

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоялись 23 и 24 января. На них обсуждались создание буферных зон, экономические вопросы и другие пункты мирного соглашения. Переговоры должны продолжиться 1 февраля. 27 января глава МИД Украины Андрей Сибига заявил , что Украина подпишет соглашение из 20 пунктов с США, а США в свою очередь подпишут документ с Россией.

Кроме того, в январе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России, который призван ограничить ее доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать теневой флот и схемы обхода рестрикций.

Ранее в Кремле назвали сложными переговоры по Украине.
 
