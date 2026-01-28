Размер шрифта
Врач объяснила, нужен ли печени детокс

Conversation: организм уже отлично приспособлен к детоксикации
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Январь традиционно приносит с собой «похмелье» после праздников — переедание, алкоголь и избыток экранного времени. В ответ соцсети наполняются советами о «очищении организма»: от зеленых соков и активированного угля до пластырей для ног и семидневных «перезагрузок печени». В первом выпуске нового подкаста Strange Health ведущие разобрали, действительно ли нашему телу нужен детокс. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ведущие подкаста — медицинский редактор Кэти Эдвардс и врач общей практики, преподаватель Университета Бристоля Дэн Баумгардт — исследовали популярные оздоровительные тренды: соковые очищения, «детокс-чаи», угольные капсулы, пластыри и даже кофейные клизмы, задаваясь вопросом: какие «токсины» эти продукты якобы выводят и как вообще должен работать такой механизм. Отдельное внимание уделяется распространенному в интернете утверждению, что ухудшение самочувствия — признак того, что детокс «запустился».

Ключевым экспертом выпуска стала специалист по заболеваниям печени Триш Лалор из Бирмингемского университета. Ее позиция оказалась предельно прямолинейной: «Организм уже отлично приспособлен к детоксикации».

По словам Лалор, печень, работая в связке с почками и кишечником, круглосуточно очищает кровь от продуктов обмена и потенциально вредных веществ. Для большинства здоровых людей никакие экстремальные вмешательства и дорогостоящие добавки не нужны. При этом она подчеркнула, что не все продукты с маркировкой «детокс» безобидны: некоторые ингредиенты могут быть бесполезны, а при неправильном применении — даже опасны для печени.

Эксперт отметила, что реальное «очищение» организма выглядит куда прозаичнее, чем рекламные обещания: достаточное питье, клетчатка в рационе, сон, умеренность в еде и алкоголе и время, которое нужно печени, чтобы делать свою работу.

Ранее была названа популярная добавка, восстанавливающая силу мышц.
 
