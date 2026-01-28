Новый раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби пройдет без США

Рубио: новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате», — сказал он.

Рубио добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.