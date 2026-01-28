Москалькова предложила изменить правила выплаты алиментов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым выплачивать алименты людям старше 18 лет, если они еще учатся в школе. Об этом говорится в докладе омбудсмена, пишет ТАСС.

«Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования», — говорится в материале.

Отмечается, что в рамках действующего законодательства лицам, достигшим 18 лет, но еще проходящим обучение, не предусмотрена выплата алиментов.

Кроме того Москалькова считает необходимым создать фонд, который будет оказывать финансовую поддержку детям «в случаях, когда взыскание алиментов с родителей затруднено или невозможно».

Также Москалькова попросила министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для школ. Отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова призвала создать программы для сбежавших с Украины граждан.