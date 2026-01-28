Размер шрифта
Мэр Нью-Йорка раскрыл число жителей, живущих за чертой бедности

Мэр Мамдани: каждый четвертый житель Нью-Йорка живет за чертой бедности
Angelina Katsanis, Pool/AP

Сегодня каждый четвертый житель Нью-Йорка живет за чертой бедности. Об этом телеканалу CNBC заявил мэр города Зохран Мамдани.

«У нас один из четырех человек живет за чертой бедности», — сказал глава мегаполиса.

Мамдани добавил, что на этом фоне Нью-Йорк остается одновременно самым богатым и самым дорогим городом в США.

1 января Мамдани принес присягу на Коране вместо Библии, он стал первым градоначальником-мусульманином на посту. Церемония прошла два раза: одна — в закрытом формате, другая — публичная в формате мероприятия. Первая состоялась в ночь на 1 января на заброшенной станции метро, вторая — у городской ратуши.

Мэр выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах Нью-Йорка и отмену платы за проезд в автобусах.

Ранее мэр Нью-Йорка осудил атаку США на Венесуэлу.
 
