В Кремле прокомментировали инициативу о легализации онлайн-казино

Песков: предложение о легализации онлайн-казино еще будет прорабатываться
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Инициатива Минфина о легализации онлайн-казино в России действительно существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

При этом оценивать вероятность таких нововведений в настоящее время рано.

По словам представителя Кремля, данное предложение еще будет прорабатываться.

Накануне появилась информация, что Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино. По данным «Ъ», если идею поддержат — это может приносить российскому бюджету 100 млрд руб. ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям.

28 января член комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина рассказала, что легализация онлайн-казино через государственного оператора с высокой налоговой ставкой может стать более эффективной мерой контроля, чем их запрет.

Ранее в РПЦ высказались о легализации онлайн-казино в России.
 
