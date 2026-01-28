Размер шрифта
Капитана танкера Grinch освободили из-под стражи

Капитан танкера Grinch освобожден из-под стражи во Франции
FrenchForces/X

Капитан танкера Grinch, задержанного французскими ВМС, был освобожден из-под стражи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Марселя.

«В понедельник, 26 января, после 18:00, мера содержания под стражей была отменена, и капитан вернулся на судно», — заявили в ведомстве.

В данный момент следственные действия продолжаются, уточнили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что экипаж задержанного Францией танкера Grinch состоит из граждан Индии. В прокуратуре сообщили, что сейчас проверяют подлинность флага, установленного на танкере, и документов, необходимых для плавания судна.

Два дня назад стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг.

Ранее США захватили танкер Sagitta в Карибском море.
 
