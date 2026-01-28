Размер шрифта
«Идут прямой дорогой к смерти»: в Госдуме согласились, что россиянки не рожают из жадности

Депутат Милонов уверен, что россиянки не хотят рожать детей из-за пустоты в душе
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина связала нежелание россиянок рожать с их жадностью. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» согласился с этой позицией и отметил, что, отказываясь от ребенка, женщины делают выбор в пользу «мнимого» комфорта, который не принесет настоящего счастья.

«Отказ от рождения ребенка — это выбор, отказ от настоящего комфорта в пользу мнимого, псевдоматериального. Человека делает счастливым не какое-то сиюминутное материальное обстоятельство, а счастливым его делают дети. Человек без детей несчастен в любом случае, в каком бы он ни был прекрасном материальном состоянии, потому что подлинного счастья у него нет. Он умрет, и если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счету, он идет прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет. Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», — сказал он.

28 января президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина во время конференции «Назад в будущее» призвала россиянок рожать, даже несмотря на трудности с финансами и проблемы с жильем. По мнению общественницы, женщинам не стоит «спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь» при рождении детей, а проблемы с демографией в России связаны с «женской жадностью».

Москвитина подчеркнула, что в России нужно принять закон о запрете «склонения к аборту», действующий в 30 регионах, на федеральном уровне.

Ранее в российском регионе все частные клиники отказались от абортов.
 
