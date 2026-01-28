Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В администрации Трампа рассказали о роли «Совета мира»

Рубио: сформированный США «Совет мира» не призван стать заменой ООН
Роман Махмутов/РИА «Новости»

Сформированный США «Совет мира» не имеет цели стать заменой ООН. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Это не замена ООН, но в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи», — сказал он.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!