В администрации Трампа рассказали о роли «Совета мира»

Сформированный США «Совет мира» не имеет цели стать заменой ООН. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Это не замена ООН, но в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи», — сказал он.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.