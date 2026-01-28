Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг украинского урегулирования

Ситуация вокруг украинского урегулирования меняется очень стремительно. Об этом сообщил в ходе выступления перед комитетом сената по международным отношениям американский госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию ведет The Hill на YouTube-канале.

«Имейте в виду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — отметил Рубио.

По его словам, территориальный вопрос по Украине еще не решен, но противоречия сужаются. Также Рубио добавил, что США ведут активную работу над тем, чтобы попытаться сблизить позиции Москвы и Киева по проблеме территорий.

Для урегулирования украинского конфликта могут быть подписаны два мирных соглашения вместо одного. США подпишут необходимый документ с Украиной и отдельно — с Россией, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига. В Кремле же заявили, что не обсуждают никакие перечни документов. Для чего Киеву два соглашения вместо одного и какие преимущества это может дать Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби.