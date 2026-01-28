Рубио рассказал, кто определяет политику США

Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступление перед комитетом сената по международным отношениям рассказал, кто определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Внешнюю политику Соединенных Штатов определяет один человек. Его имя Дональд Трамп», — сказал он.

Он подчеркнул, что ни один человек, кроме Трампа, не имеет права диктовать внешнюю политику страны.

В январе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что претенденты на участие в выборах президента США в 2028 году уже есть, однако говорить о каком-то одном конкретном человеке еще рано, так как ситуация может измениться. Он отметил, что в Республиканской партии есть «очень талантливые люди», которые могут принять участие в выборах. Трамп выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в личном рейтинге Трампа также прозвучало имя министра финансов Скотта Бессента.

