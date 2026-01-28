Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Чтобы убрать сильного соперника»: легкоатлетка Клишина об отстранении России

Клишина: российских легкоатлетов отстранили, чтобы нейтрализовать соперника
Антон Денисов/РИА Новости

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью Вите Кравченко на его YouTube-канале заявила, что отстранение сборной России по легкой атлетике было связано с желанием избавиться от сильных конкурентов.

«Чтобы убрать самого сильного соперника. Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной. Америка была на втором месте», — заявила она.

Отстранение российских легкоатлетов продолжается с 2016 года из-за допинговых скандалов и было вновь продлено Международной федерацией легкой атлетики в марте 2025 года, несмотря на возражения многих спортсменов.

Клишина является серебряной медалисткой чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также атлетка становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала специальной военной операции России на Украине. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион обвинил FIS в трусливости из-за российских спортсменов.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!