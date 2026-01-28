«Чтобы убрать сильного соперника»: легкоатлетка Клишина об отстранении России

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью Вите Кравченко на его YouTube-канале заявила, что отстранение сборной России по легкой атлетике было связано с желанием избавиться от сильных конкурентов.

«Чтобы убрать самого сильного соперника. Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной. Америка была на втором месте», — заявила она.

Отстранение российских легкоатлетов продолжается с 2016 года из-за допинговых скандалов и было вновь продлено Международной федерацией легкой атлетики в марте 2025 года, несмотря на возражения многих спортсменов.

Клишина является серебряной медалисткой чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также атлетка становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала специальной военной операции России на Украине. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион обвинил FIS в трусливости из-за российских спортсменов.