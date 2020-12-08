Попова: сейчас в РФ нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо... и, наверное, это и не нужно», — сказала руководитель ведомства.

Попова выразила мнение, что необходимо научиться жить в ситуации с пандемией, не снижая качество жизни, воспитать навык четкого следования правилам.

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