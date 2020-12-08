Около 770 добровольцев получили первый компонент вакцины «Вектора» от коронавируса

Первый компонент вакцины от коронавируса центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний получили 768 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Первой дозой вакцины «ЭпиВакКорона» было привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет. Также были вакцинированы 96 добровольцев, принимающих участие в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет.

«Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — рассказали в пресс-службе.

26 ноября вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» поступила в медучреждения Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований. Вакцина «Вектора» была зарегистрирована в России 13 октября.

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