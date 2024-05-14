Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие попросило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича.

Согласно информации на сайте суда, судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая. Результат рассмотрения материала на данный момент не опубликован.

До этого агентство ТАСС сообщало о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны России генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова. Известно, что в суд направлено обращение с просьбой заключить его под стражу. В чем могут подозревать Кузнецова, пока неизвестно.

Telegram-канал «Рыбарь» также писал, что в Минобороны России ведутся следственные действия, в том числе в отношении людей, которые так или иначе связаны с «неприятными эпизодами».

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