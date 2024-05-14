Российская экономика сопротивляется западным санкциям. Об этом сообщает Вloomberg.

«Мир сталкивается со странной реальностью: российская экономика растет такими быстрыми темпами», — уточнили в публикации.

Аналитики издания обратили внимание, что Россия сумела приспособиться к более сложным процессам оплаты и логистике. В статье подчеркнули, что ни рестрикции, ни жесткие денежно-кредитные условия не способствовали замедлению российской экономики.

Накануне Индия прекратила сертификацию российских танкеров под санкциями США. Теперь эти суда переходят под сертификацию российского Регистра судоходства. IRClass, один из ведущих мировых сертификаторов судов, до недавнего времени предоставлял услуги по проверке мореходности российского танкерного флота после того, как крупные страховщики и производители двигателей отказались обслуживать эти суда из-за ограничений.

Ранее санкции Канады против Генпрокуратуры РФ назвали примером правого нигилизма.