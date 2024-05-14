Конгресс США намерен запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки

Нижняя палата конгресса США предложила запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки W76-2, размещенные на стратегических ракетных подводных лодках. Об этом со ссылкой на проект американского оборонного бюджета сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что необходимо запретить Национальному агентству ядерной безопасности (NNSA) осуществлять реконверсию или снимать с вооружения боеголовки W76-2.

Запрет может быть снят в том случае, если руководство NNSA подтвердит в конгрессе, что у Москвы и Пекина не имеется аналогичных возможностей, а также что у Пентагона нет военной необходимости в сохранении боеголовок W76–2.

До этого сообщалось, что палата представителей конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве.

Ранее ВВС США лишились стратегического бомбардировщика В-2 Spirit.