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В МИД РФ назвали ложью слова Сунака про ядерную эскалацию

Захарова сочла ложью речь Сунака о ядерной эскалации и отказе от поставок газа

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчаянно лжет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что, до этого Сунак назвал безрассудным поведение российской стороны, которая якобы подталкивает планету к опасной черте ядерной эскалации. Премьер-министр также возложил на РФ вину в прекращении поставок газа.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» — написала Захарова.

Она отметила, что украинские власти ведут обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, это хорошо известно на Даунинг-стрит.

Также она обратила внимание, что Россия «ни на секунду не прекращала» поставки газа, добавив, что это «неопровержимый факт».

«Сначала сами, затем через «большую семерку» стали давить на ЕС, чтобы тот отказался от закупок российского трубопроводного и сжиженного природного газа», — написала Захарова.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.

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