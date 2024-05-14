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Ученые выяснили, что слепящий свет мешает мозгу работать

eLife: яркое освещение снижает когнитивные способности человека

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Shutterstock/Artem Sokolov

Бельгийские нейробиологи из Льежского университета изучили воздействие света на когнитивные способности человека и активность его мозга. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Хотя хорошо известно, что свет влияет на биологические функции, такие как сон и бодрствование, конкретные эффекты света на активность человеческого мозга, особенно в отношении когнитивных функций, остаются малоизученными.

Чтобы понять, как различные уровни освещенности влияют на активность мозга и когнитивные способности, команда набрала 30 здоровых молодых людей.

В ходе тестов участников сначала подвергали воздействию яркого белого света в течение пяти минут, а затем они 45 минут проводили при тусклом освещении.

Мозговые процессы добровольцев изучались с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Во время фМРТ испытуемые выполняли два типа слуховых когнитивных задач. Сначала они прослушивали последовательность слуховых стимулов и должны были определить, соответствует ли текущий элемент элементу, представленному двумя шагами ранее.

В другом задании участники слушали вокализации, произносимые либо эмоциональным (гневным), либо нейтральным тоном, а затем пытались определить пол говорящего. Основная цель заключалась в том, чтобы задействовать способности к обработке эмоций и проверить их реакцию на эмоциональное содержание.

Как показали тесты, более высокий уровень освещенности приводит к увеличению активности задней и латеральной частей гипоталамуса как при выполнении исполнительных, так и при эмоциональных задачах.

Эта область гипоталамуса связана с бодрствованием и бдительностью. Такое увеличение предполагает, что более яркие условия освещения могут повысить внимательность, тем самым потенциально улучшая когнитивные способности при выполнении задач, требующих значительных умственных усилий и концентрации.

Увеличение освещенности также приводило к снижению активности в передней и вентральной частях гипоталамуса — областей, участвующих в регуляции сна и циркадных ритмов.

Это говорит о том, что, хотя более высокий уровень освещенности обычно увеличивает активность в этой области, наиболее эффективная когнитивная деятельность наблюдается в тот момент, когда это увеличение активности не было максимальным.

Точные причины отрицательной корреляции требуют дальнейшего изучения, но это может означать сложный баланс между возбуждением и оптимальным когнитивным функционированием, при котором слишком сильное возбуждение потенциально может нанести вред производительности.

Ранее ученым удалось улучшить работу мозга с помощью дозированного воздействия светом.

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