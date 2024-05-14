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Белгородский губернатор сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела

Гладков: шесть жилых домовладений повреждены после обстрела ВСУ Новой Таволжанки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка при обстреле со стороны украинских войск повреждены шесть частных жилых домовладений.

Согласно сообщению Гладкова, пострадавших, предварительно, нет.

«В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — написал Гладков

По его словам, осколками также посечен автомобиль и повреждены линии электропередачи. Без света временно остаются жители одной из улиц

Глава региона добавил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте, обход территории будет продолжен в светлое время суток.

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