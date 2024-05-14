Макаревичу грозит уголовное дело

Музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом), создателю группы «Машина времени», грозит уголовное преследование и два года лишения свободы за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

По информации источника агентства, на данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича. В случае возбуждения дела, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

Также стало известно, что внимание правоохранительных органов привлекло общение Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представлялись президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе разговора музыкант выразил поддержку Вооруженным силам Украины в конфликте с Россией и даже попытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру. Представитель правоохранительных органов добавил, что после таких высказываний планируется проверка на экстремизм в отношении музыканта.

Согласно законодательству, если человек дважды за год привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента, ему может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ. Адвокат Макаревича Александр Альдаев отказался комментировать возможное уголовное дело музыканта ТАСС.

Ранее жена Макаревича* показала редкое фото их двухлетнего сына.