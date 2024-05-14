Ученые нашли колоссальные структуры неизвестной природы в далеком космосе

Британские ученые из Университета Центрального Ланкашира обнаружили глубоко в космосе гигантское кольцо из галактик почти идеально круглой формы. Его диаметр составляет около 1,3 млрд световых лет. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

По словам специалистов, Большое Кольцо, как назвали этот феномен, не соответствует ни одной известной структуре или механизму образования.

Кроме того, та же команда несколько лет назад нашла похожую структуру, названную Гигантской Дугой.

«Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить с помощью нашего нынешнего понимания Вселенной. Их невероятные размеры, характерные формы и космологическая близость наверняка говорят нам о чем-то важном — но о чем именно?» — отметил ведущий автор исследования Алексией Лопес.

Ученые предполагают, что Большое Кольцо может иметь отношения к так называемым барионным акустическим колебаниям (БАО). БАО представляют собой круглые расположения галактик, встречающиеся по всему космосу. Они представляют собой сферы из застывших акустических волн, которые распространялись по ранней Вселенной, а затем застыли на месте, когда пространство стало настолько рассеянным, что волны потеряли возможность распространяться.

Однако Большое Кольцо не может быть БАО, поскольку последние имеют фиксированный размер около 1 млрд световых лет. Кроме того, Большое Кольцо отличается по форме от всех известных БАО.

Астрономы добавили, что природа Большого Кольца и Гигантской Дуги требует новых подходов к пониманию эволюции Вселенной.

Ранее ученые открыли гигантские космические «суперпузыри», замедляющие вращение галактик.