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В Архангельске локализовали пожар на теплоходе

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на теплоходе в Архангельске

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РИА «Новости»

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Архангельске», — сказано в сообщении.

13 мая на теплоходе «М.В. Ломоносов» начался пожар во время ремонта в сухом доке. Позднее сообщалось, что угроза распространения огня на соседние суда была устранена. Площадь возгорания на судне составила 936 квадратных метров.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, пострадавших нет. На месте происшествия находится Александр Бахтин, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области.

До этого в центре Красноярска лодка столкнулась с баржей. Краевой транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в России за сутки ликвидировали 84 природных пожара.

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